Тактична група “Маріуполь” провела у зоні ООС масштабні бойові навчання на узбережжі моря

На одному з полігонів у районі проведення операції Об’єднаних Сил в районі Азовського моря відбулося дводенне тактичне навчання з бойовою стрільбою під назвою «Попутний вітер».

Про це повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

Основним завданням тактичної групи «Маріуполь», було не допустити висадки основних та відбити передові сили десанту противника, відкинути його назад, у море, та знищити під час відходу.

У навчанні взяли участь військові частини та підрозділи тактичної групи «Маріуполь» – малі броньовані артилерійські катери ВМС, судна зі складу Морської охорони ДПСУ, інженерна техніка окремого полку оперативного забезпечення, а також механізовані, танкові, артилерійські, зенітно-ракетні та спеціальні підрозділи, морська піхота, екіпажі армійської авіації Сухопутних військ та тактичної авіації Повітряних Сил, підрозділи Національної гвардії України.

Загалом було задіяно близько 400 чоловік особового складу, 5 кораблів та катерів, 25 одиниць різних артилерійських систем, включаючи реактивні системи залпового вогню, 13 бойових броньованих машин (танки, бойові машини піхоти та бронеавтомобілі різних типів), 2 вертольоти Мі-8 армійської та 1 Мі-14 морської авіації, а також 2 літаки-штурмовики Су-25 і два винищувачі МіГ-29.

Оскільки навчання відбувається в умовах протидії російській агресії та безпосередньо у районі проведення операції Об’єднаних Сил, обстановка була максимально наближена до реальної. Відповідно до легенди навчання, радіотехнічна розвідка підрозділу РТВ тактичної групи «Маріуполь» виявила в акваторії Азовського моря поблизу українського узбережжя умовну морську ціль.

Вона була ідентифікована, як катерна десантна група противника, що провела тактичне розгортання й виходить на лінію висадки морського десанту.

За сигналом керівника навчання корабельно-катерна група зайняла місця відповідно до схеми закриття району, а особовий склад ротної тактичної групи бригади НГУ та інженерного підрозділу ЗС України – пости оточення й доповіли керівнику про відсутність у районі проведення стрільб сторонніх об’єктів.

Сили протидесантної оборони у складі підрозділів самохідної, реактивної та буксируваної артилерії, танкових, зенітно-ракетних, мінометних підрозділів окремих артилерійської, гірсько-штурмових і танкової бригад, а також окремого батальйону морської піхоти здійснили переміщення з районів базування й відведення на визначені вогневі позиції на узбережжі.

Паралельно з цим моряки на малому броньованому артилерійському катері і воїни-інженери на ПТС-2 виконали імітацію виставлення мінно-вибухового загородження.

В цей час пара літаків Су-25, а з іншого напрямку – пара вертольотів Мі-8 зімітували повітряний удар противника по наших військах сил протидесантної оборони.

Одразу ж заговорили «Шилки» – зенітники здійснили прикриття військ, уражуючи з ЗС 23-4 повітряні мішені, роль яких зіграли освітлювальні міни, «підвішені» в небі мінометниками. В цей час реактивна артилерійська батарея БМ-21 «Град» знищила виявлену умовну ціль.

Після цього прийшов час для бойової роботи авіації. Пара винищувачів МіГ-29 виконала імітацію ураження морського десанту, який висадився на узбережжя, а пара вертольотів Мі-8 здійснила ураження двох берегових цілей.

Далі за справу знищення морського десанту противника взялась артилерія. По визначених умовних цілях відпрацювали розрахунки гармат Д-20 та Д-30, а також САУ 2С1 «Гвоздика».

Після артилерійського удару для знищення залишків морського десанту висунулися зведена рота морської піхоти, загальновійськовий резерв у складі гірсько-штурмової роти та роти полку спеціального призначення зі складу НГУ. На визначеному рубежі вони спішилися з бойових броньованих машин та перейшли в атаку.

Одночасно з цим їхні бойові машини піхоти БМП-1 та БМП-2, а також танковий резерв у складі двох взводів на танках Т-72 виконали практичне ураження цілей, визначених для них.

Розгром противника довершили артилерійські розрахунки гармат 2А65 «Мста-Б» та САУ 2С3 «Акація». Добили морський десант два МБАКи, знищивши з гармат дві визначені цілі.

Після знищення морського десанту противника розпочалась евакуація поранених. Морський гелікоптер Мі-14 за допомогою лебідки евакуював пораненого з борту корабля, два ПТС-2 виконали транспортування поранених до району медичної евакуації, звідки умовно постраждалих воїнів вертольотом Мі-8 було доправлено далі – до передачі медикам на санітарному автомобілі.

Керівництво навчання зазначає, що від початку поточного року це – найбільші тренування військ тактичної групи «Маріуполь», і під час виконання завдань сили протидесантної оборони показали високий рівень підготовки й вишколу, влучність ведення вогню та злагодженість дій підрозділів різних родів військ і сил та різних силових відомств, що спільно діють у складі ТГр «Маріуполь».

Український мілітарний портал