Розроблений для “надзвичайників” МНС всюдихід назвали на честь козацького полковника

Автомобіль-човен, який може долати болота, замети та навіть плисти водою. Нова українська розробка – автомобіль “Богун”. Снігоболотоход зараз на забезпеченні у рятувальників. Машину будуть застосовувати під час надзвичайних ситуацій та задля порятунку людей.
Що вміє “Богун” – показали у випуску “Спецкор” на 2+2, передають Патріоти України.
Це авто не боїться води і може плисти наче човен, швидкість – шість кілометрів на годину. “Він може подолати будь-яку глибину води, коли заїжджає у воду, його дно виготовлене у формі човна і він просто пливе зверху по воді”, – каже начальник пошуково-рятувальної частини у Львівській області Андрій Жолобович.
Це стане у нагоді під час повеней, коли треба буде визволяти людей з водяної пастки, кажуть рятувальники. “Богун” подолає будь-яку відстань для того, щоб евакуювати потерпілих чи доставити їм продукти харчування.