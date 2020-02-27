Розроблений для “надзвичайників” МНС всюдихід назвали на честь козацького полковника

Автомобіль-човен, який може долати болота, замети та навіть плисти водою. Нова українська розробка – автомобіль “Богун”. Снігоболотоход зараз на забезпеченні у рятувальників. Машину будуть застосовувати під час надзвичайних ситуацій та задля порятунку людей.

Що вміє “Богун” – показали у випуску “Спецкор” на 2+2, передають Патріоти України.

Це авто не боїться води і може плисти наче човен, швидкість – шість кілометрів на годину. “Він може подолати будь-яку глибину води, коли заїжджає у воду, його дно виготовлене у формі човна і він просто пливе зверху по воді”, – каже начальник пошуково-рятувальної частини у Львівській області Андрій Жолобович.

Це стане у нагоді під час повеней, коли треба буде визволяти людей з водяної пастки, кажуть рятувальники. “Богун” подолає будь-яку відстань для того, щоб евакуювати потерпілих чи доставити їм продукти харчування.

А ще машина долає снігові замети, лісові завали, високий очерет та гору каміння чи будівельних завалів.

“Богун” розробили в Україні спеціально на замовлення служби з надзвичайних ситуацій. Тут шість сидячих місць. Окремо передбачене місце для потерпілих під час стихійного лиха. Замість керма у всюдихіда важелі, дизельний двигун. Витрата пального – близько семи літрів на годину.

На трасі водії, що проїжджають повз, гальмують, щоб сфотографуватися біля диво-машини. Але саме тут, на звичайній трасі стає помітний єдиний недолік всюдихіда: колеса не пристосовані до асфальтованої дороги. Втім, вихід є. До потрібного місця “Богун” можна доставити причепом.

“Богун” тільки-но протестували, у реальній роботі ще не випробовували. Рятувальники зізнаються: кортить перевірити всюдихід у надзвичайних умовах.