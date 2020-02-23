Україна може отримати статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Міністр оборони Андрій Загороднюк прогнозує, що вже в жовтні Україна може стати партнером НАТО з розширеними можливостями.
Україна може очікувати підвищення статусу до партнера НАТО з розширеними можливостями в цьому році. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк , повідомляє УНІАН.
Розглянути приєднання до програми розширених можливостей Україна попросила НАТО в січні, на засіданні комісії Україна-НАТО в Брюсселі. За словами Загороднюка, в НАТО задоволені просуванням українських реформ, і якщо їх темп буде збережено, підвищення статусу можна очікувати вже в жовтні. Раніше на зустрічі з міністром оборони Канади і генсеком НАТО Загороднюк заявляв, що Україна вже відповідає всім військовим критеріям, необхідним для приєднання до програми.
Статус партнера НАТО з розширеними можливостями має на увазі більш глибоку й індивідуальну взаємодію з силами альянсу. Зокрема, це:
- регулярні політичні консультації з питань безпеки, включаючи рівень міністрів;
- розширений доступ до програм взаємодії та навчань;
- обмін інформацією та отриманим досвідом;
- ближча взаємодія під час криз і підготовки операцій.
У коментарі DW віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба підкреслив, що якби в України вже був такий статус, обмін розвідувальною інформацією про збитий в Ірані український лайнер був би більш швидким і ефективним.
На даний момент статус партнера НАТО з розширеними можливостями мають п’ять країн: Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Швеція.
Статус передбачає, що країна, котра отримала його, робить значний внесок у місії НАТО. Так, Австралія надає для спільних з альянсом операцій значну кількість військ, бере участь у боротьбі з сомалійськими піратами і обмінюється розвідінформацією про становище в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи Китай, Йорданія важлива для НАТО як партнер у боротьбі з тероризмом на Близькому Сході, Швеція і Фінляндія спільно з НАТО протистоять загрозам із боку Росії на Балтійському морі.
- 7 лютого Загороднюк розповів про те, що в Україні побудують дві військові бази за стандартами НАТО.
- 13 лютого стало відомо, що Україна підтвердила готовність брати участь у тренувальній операції НАТО в Іраку.