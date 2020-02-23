Україна може отримати статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Україна може очікувати підвищення статусу до партнера НАТО з розширеними можливостями в цьому році. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк , повідомляє УНІАН.

Розглянути приєднання до програми розширених можливостей Україна попросила НАТО в січні, на засіданні комісії Україна-НАТО в Брюсселі. За словами Загороднюка, в НАТО задоволені просуванням українських реформ, і якщо їх темп буде збережено, підвищення статусу можна очікувати вже в жовтні. Раніше на зустрічі з міністром оборони Канади і генсеком НАТО Загороднюк заявляв, що Україна вже відповідає всім військовим критеріям, необхідним для приєднання до програми.

Статус партнера НАТО з розширеними можливостями має на увазі більш глибоку й індивідуальну взаємодію з силами альянсу. Зокрема, це:

- регулярні політичні консультації з питань безпеки, включаючи рівень міністрів;

- розширений доступ до програм взаємодії та навчань;

- обмін інформацією та отриманим досвідом;

- ближча взаємодія під час криз і підготовки операцій.

У коментарі DW віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба підкреслив, що якби в України вже був такий статус, обмін розвідувальною інформацією про збитий в Ірані український лайнер був би більш швидким і ефективним.

На даний момент статус партнера НАТО з розширеними можливостями мають п’ять країн: Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Швеція.

Статус передбачає, що країна, котра отримала його, робить значний внесок у місії НАТО. Так, Австралія надає для спільних з альянсом операцій значну кількість військ, бере участь у боротьбі з сомалійськими піратами і обмінюється розвідінформацією про становище в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи Китай, Йорданія важлива для НАТО як партнер у боротьбі з тероризмом на Близькому Сході, Швеція і Фінляндія спільно з НАТО протистоять загрозам із боку Росії на Балтійському морі.