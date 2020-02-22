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ЗСУ завдали втрат бойовикам, які безуспішно спробували прорвати українські позиції

Дата: 22.02.2020
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Вночі 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку.

У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому, втікаючий ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Український мілітарний портал

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