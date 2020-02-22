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США повернули Україні картину, викрадену нацистами з Києва під час Другої світової війни

Дата: 22.02.2020
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У Нью-Йорку відбулася офіційна церемонія передачі українській стороні картини «Закохана пара», яку викрали у часи Другої світової війни з Музею Ханенків у Києві. Про це повідомляє посольство України у США.

«Україна повертає зі США ще одну картину, викрадену у часи Другої світової війни. Цього разу це картина «Закохана пара» П’єра Луї Гудро, яка до викрадення належала українському Музею Ханенків», — йдеться у повідомленні.

Офіційна церемонія передачі полотна, як повідомляють, відбулася 19 лютого у Нью-Йорку за участі міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Полотно французького художника П’єра Луї Гудро (1694–1731) «Закохана пара» довгий час вважали загубленим, доки у 2013 році його помітили на одному з аукціонів у Нью-Йорку.

Zaxid.net

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