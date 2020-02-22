Морський Трибунал ООН відхилив спробу Росії втекти від відповідальності за напад у Керченській протоці

Арбітражний Трибунал, сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права, відхилив спроби Росії уникнути відповідальності за її поведінку в Азовському морі та у Керченській протоці.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України.

“Сьогодні Трибунал відхилив спроби Росії уникнути відповідальності за її поведінку в Азовському морі та Керченській протоці. Росія намагалася виключити ці два життєво важливі міжнародні водні шляхи зі сфери регулювання міжнародного морського права”,- йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що Трибунал погодився з Україною – вимога Росії про статус внутрішніх вод не є належним приводом для заперечення юрисдикції, будівництва Росією Керченського мосту та зупинок суден в Азовському морі, які завдають шкоди міжнародному судноплавству”, – підкреслили в українському МЗС.

Таким чином, наголошують у міністерстві, рішення Трибуналу підтверджує “наявний міжнародний консенсус щодо невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією” і не підтримує вимогу Росії щодо суверенітету.

“Сьогоднішнє рішення це питання слід вирішувати на стадії розгляду справи по суті.

“Рішення означає необхідність здійснення юридичної експертизи незаконного є прямим запереченням позиції Росії, що її односторонні дії захищені від юридичних оскаржень”, – зауважили у міністерстві закордонних справ.

Як зазначається, Україна здійснюватиме підготовку для належного представлення справи по суті перед Арбітражним трибуналом, а після вивчення письмових подань сторін Трибунал проведе слухання по суті.

Раніше очільник Міністерства іноземних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морської агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, 9 березня у Гаазі відбудеться перше засідання суду у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році.