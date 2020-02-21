Україну піддають психологічним атакам. Російські спецслужби розповсюджують вигадки про коронавірус, – Уляна Супрун

Рік тому в цей період Міністерство охорони здоров’я направляло величезні зусилля на те, щоби переламати ситуацію з поширенням захворювання на кір серед українців.

Одним з найбільших викликів було подолання недовіри на всіх рівнях роботи: громадяни не довіряють державній системі охорони здоров’я; управлінці на різних рівнях бояться приймати рішення та діяти, “бо це ж відповідальність”; політики топ-рівня бояться закликати громадян вакцинуватись і бути прикладом; медіа не довіряють офіційним звітам і статистиці та постійно шукають клікабельних історій.

У такий момент говорити про те, що сфера охорони здоров’я є однією з найбільш улюблених цілей для атак спецслужб, означає приректи себе на насмішки у стилі “і тут Кремль приплели/знову рука Кремля“.

Рік по тому, російські спецслужби по всьому світу поширюють новий наратив – “коронавірус – це технологія розроблена США і Соросом, це все робиться для того, щоби зменшити населення і пограбувати його, не можна вірити нікому, уряди вам брешуть“.

Брехня і теорії змови – дешева технологія, що дуже круто працює в епоху соцмереж, масового споживання інформації та читання лише заголовків.

Усі ці історії отримують своє життя і токсично паразитують на будь-яких суспільних організмах і інституціях.

Ти ніколи не знаєш, як і де воно спрацює, але через низьку вартість можеш закидувати необхідні меседжі буквально безперестанку.

Україна – ідеальна ціль для подібних операцій.

І на це є низка причин.

Попри поширену серед “видатних” лікарів байку про те, як “все не так погано і треба просто дати більше грошей“, переважна більшість українців бояться стикатись із системою охорони здоров’я через страх великих витрат і через брак знань у медичній сфері, якими можна було би “захиститись” або “перевірити” те, що вам каже лікар (пам’ятаємо про тотальну недовіру всіх до всіх, але уявіть, якщо це все стосується ще й здоров’я).

Коли починається масштабна трансформація, що має кардинально змінити правила і позбутися “тіньового сектору” в медицині, це ідеальний час для атак.

Кардинальні зміни легко подати як катастрофу і доказ того, що держава не дбає про них, що масони і рептилоїди планують зменшити населення, щоб заселити ці території кимось іншим чи вивезти чорнозем, що всі лікарні закриють, а ті які не закриють будуть дорогі та з постійними чергами для обраних.

“Взяти на прапор” хворих дітей чи лікарню в поганому стані й кричати про геноцид чи “яка це нафіг реформа” без розуміння контексту й складності процесів, які відбуваються у рамках змін, – це одне з улюблених занять політиків та інформаційних кіллерів.

Українські медіа, які працюють на власників та кількості переглядів/трафіку, а не на суспільство, лише сприяють поширенню різного роду хворих наративів.

Усе це робить і без того вразливе відчуття безпеки просто відсутнім, а також знецінює будь-які гарантії від держави, і як результат – призводить до відсутності держави в очах громадян. “Вони всі однакові“, “Кожен сам за себе” і “А що мені дала ця держава?”

Уявімо, що росіяни підуть у масштабний наступ, і тих самих людей, які зараз риють траншеї і роблять блокпости по селах і містах, переконають у viber-чатах блокувати рух ЗСУ, щоб їх не чіпали і щоб їхні діти були в безпеці.

Це буде значно легше зробити з громадянами, які переконані, що Україна не дбає про них і їхню безпеку.

Це також буде свого роду очікуваним явищем, бо ж “нема єдності українців“, “подивіться, який ми жахливий народ“, “нема ніякої соборності“.

І це все може реалізуватись не як випадковість, а як результат системної роботи ФСБ і відсутності адекватної протидії з боку України.

Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я України 2016-2019 років, “Українська правда. Життя”

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