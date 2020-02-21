Повітряні Сили і морські піхотинці тренуються у висадці десантів і готуються до ведення бойових дій в урбанізованій місцевості

Повітряні Сили ЗСУ розпочали масштабні тактичні навчання в урбанізованій місцевості на Львівщині.

Про це повідомляє пресцентр повітряного командування «Захід» у Facebook.

Загалом кілька діб зенітний ракетний дивізіон Теребовлянського полку працюватиме в режимі, максимально наближеному до бойового. Зокрема тут перевірять готовність підрозділу до виконання завдання в новому районі бойового призначення.

«Зенітні ракетні батареї «Буків» уже виконали марш до району виконання навчально-бойових завдань зі штатним озброєнням та військовою технікою. Зайняли позиції й почали роботу по повітряних цілях – як імітованих, так і реальних, узявши їх на автоматичне супроводження й умовне ураження», — повідомили в пресслужбі ПК «Захід».

Подробицями масштабних тактичних навчань поділився командир дивізіону підполковник Сергій Нароженко:

— Особовий склад відпрацьовує маневр підрозділу на запасні позиції в межах позиційних районів. Відпрацьовуємо і протидію диверсійно-розвідувальним групам противника. Під час навчання як удень, так і вночі вперше відпрацьовуємо питання ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, що набагато ускладнює вибір вогневих позицій та обмежує сектори стрільби.

Тим часом, підрозділи окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського ВМС ЗС України здійснили десантування із вертольота Мі-8 без штатного озброєння та спорядження. без штатного озброєння та спорядження. Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю окремої бригади морської піхоти, десантування 20 лютого відпрацьовувалося в рамках виконання планової програми стрибків із парашутом.

«Перед стрибками військовослужбовці проходять підготовку, у ході якої повторюють матеріальну частину парашута та парашутних приладів», — зауважується в повідомленні. Зазначається, що для вдосконалення практичних навичок морпіхи відпрацьовують елементи стрибка з парашутом на повітрянодесантному комплексі: дії парашутиста при відділенні від повітряного судна, дії у повітрі та під час приземлення. Заступник командира батальйону морської піхоти з повітрянодесантної підготовки майор Ігор Куцар наголосив: стрибки з парашутом для більшості військових асоціюються з атракціоном, але для морпіхів передусім це виконання поставленого бойового завдання. «Оскільки головне завдання — захоплення об’єктів, виведення з ладу засобів зв’язку противника та його знищення», — пояснив офіцер.