НАТО закликає Росію піти геть з українського Донбасу

Альянс закликає Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів та докласти справжніх зусиль для імплементації Мінських угод.

Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався сьогодні вранці, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заяву речниці НАТО Оани Лунгеску.

«Ми занепокоєні ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Сході України цього ранку. Це підриває Мінські домовленості та зусилля до мирного врегулювання конфлікту», – йдеться у заяві.

Лунгеску наголосила, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми продовжуємо закликати Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів та докласти справжніх зусиль для імплементації Мінських угод», – наголосила речниця НАТО.

Як повідомлялося, у результаті бою поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі один з українських захисників загинув, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.

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