Легендарний україський спортсмен-фехтувальник презентував у США унікальну книгу

Олімпійський чемпіон Барселони-1992, шестиразовий чемпіон світу Георгій Погосов, який вже понад 20 років працює в Стенфордському університеті старшим тренером студентської команди, представив за океаном колекційне видання “Фехтувальна спадщина”.

- Ідея видати книгу з’явилася в 2015 році, після того як я провів в Стенфордському університеті виставку своєї колекції, – зізнався Георгій. – Тоді все пройшло відмінно. Але відвідати виставку має можливість обмежена кількість людей. А книга може розлетітися по всьому світу. Видання розраховано як на ветеранів фехтування, так і на молоде покоління – щоб не забували, хто стояв біля витоків становлення спортивного фехтування. Це захоплюючий історичний екскурс в світ фехтування і його історію. Це фотографії, переважно з автографами, квитки на олімпійські турніри з фехтування, чемпіонати світу, програми представницьких турнірів, поштові конверти, картки, марки, плакати і багато іншого. На 150 сторінках відображена лише невелика частина з моєї колекції, яка нараховує понад 2000 експонатів. Книга побудована за хронологічним принципом і охоплює всі Олімпіади та чемпіонати світу. У ній представлені практично всі легенди світового фехтування. Більшості з них присвячені окремі розділи.

Перший розділ колекції – експонати з 1800 по 1910 роки. Це період зародження спортивного фехтування. Далі йдуть перші Олімпіади.

- Моя гордість – унікальні раритетні експонати, які зараз існують в єдиному екземплярі, – не приховує олімпійський чемпіон. – Наприклад, повний лист квитків і спеціальні бонди на Олімпіаді в Парижі-1900. Фотографія учасників Олімпіади в Сент-Луїсі-1904 зі званого прийому. Унікальна поштова картка Олімпіади в Амстердамі-1928, підписана чемпіонами – шаблістами команди Угорщини. Вхідний квиток на відкриття Олімпіади в Берліні-1936. Приємно, що моє колекційне видання високо оцінили президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, між іншим, олімпійський чемпіон Монреаля-1976 (рапіра), відомий поціновувач фехтування принц Монако Альбер ІІ і керівництво FIE (Міжнародної федерації фехтування).

Також в колекції представлені автографи кращих українських фехтувальників минулого і сьогодення, включаючи нинішнього багаторічного лідера збірної України олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан. Експерти і колекціонери одностайно визнають, що подібних за масштабністю і змістом колекцій, присвячених фехтування, в світі більше не існує. І це видання від українця Георгія Погосова – вагомий внесок в історію олімпійського світового фехтування.

Особова справа

Георгій Погосов. Народився 14 липня 1960 року. У три роки втратив батьків, які загинули в автокатастрофі, виховувався бабусею в Києві. Як зізнавався пізніше, на секцію фехтування записався з таємним наміром вкрасти у тренера шаблю для її подальшого використання в дворових баталіях. Олімпійський чемпіон Барселони-1992 (командні змагання, шабля). Срібний призер Олімпійських ігор в Сеулі-1988. Шестиразовий чемпіон світу (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990). Виступав за збірні СРСР, СНД та України. У 1995 році виїхав працювати за контрактом у США. З 1999 року працює в Стенфордському університеті старшим тренером студентської команди з фехтування. Свою відпустку щорічно проводить у рідному Києві.