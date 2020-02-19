﻿

“Крим, як це було”: документальну стрічку про вторгнення росіян на український півострів викладено у всесвітню мережу Інтернет

Дата: 19.02.2020
Автор:

Повнометражний документальний фільм “Крим, як це було” виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms віднині можна вільно подивитися онлайн у будь-якій точці планети, де є Інтернет.

Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під  час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про окупацію українського Криму.

Режисером фільму “Крим, як це було” є Костянтин Кляцкін, оператором — Володимир Усик, режисер монтажу / звукорежисер — Павло Липа, композитор — Роман Вишневський. Продюсером стрічки є Олександра Братищенко, виконавчим продюсером — Сергій Малярчук.

Подивитись фільм можна на Youtube.

Фільм переміг у Rivne International Film Festival «Dreams city», у номінації повнометражний документальний фільм. Покази стрічки пройшли в Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії. В український прокат картина виходила у 2016-му році.

 

 

 

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki

Tags: , , , ,

﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру