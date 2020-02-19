“Крим, як це було”: документальну стрічку про вторгнення росіян на український півострів викладено у всесвітню мережу Інтернет

Повнометражний документальний фільм “Крим, як це було” виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms віднині можна вільно подивитися онлайн у будь-якій точці планети, де є Інтернет.

Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про окупацію українського Криму.

Режисером фільму “Крим, як це було” є Костянтин Кляцкін, оператором — Володимир Усик, режисер монтажу / звукорежисер — Павло Липа, композитор — Роман Вишневський. Продюсером стрічки є Олександра Братищенко, виконавчим продюсером — Сергій Малярчук.

Подивитись фільм можна на Youtube.

Фільм переміг у Rivne International Film Festival «Dreams city», у номінації повнометражний документальний фільм. Покази стрічки пройшли в Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії. В український прокат картина виходила у 2016-му році.