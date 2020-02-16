Застосувавши заборонену важку артилерію, терористи безуспішно намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ

У суботу, 15 лютого, на лінії фронту на Донбасі було зафіксовано 10 атак гібридної армії РФ.

Про це йдеться в ранковому зведенні, яке оприлюднив 16 лютого у Facebook штаб Операції Об’єднаних сил, передають Патріоти України.

Відзначається, що терористи активно застосовували проти ЗСУ заборонену “Мінськом” важку артилерію калібру 120 мм. Її використання було помічено під Мар’їнкою і в районі Орєхово.

Важливо відзначити, що останнім часом Орехово стало однією з найбільш “гарячих” ділянок фронту. 15 лютого бойовики тричі за останню добу били по позиціях ЗСУ 120-міліметровими снарядами. Було випущено більше 30 мін.

Зрив режиму перемир’я був також зафіксований у районах Красногорівки, Павлополя, Широкиного, Травневого і Новолуганського. А після півночі 16 лютого терористи завдали удару по Новолуганському з гранатометів.

У штабі ООС відзначили, що за останню добу ЗСУ втрат не зазнали, незважаючи на активні бойові дії.