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Василь Шкляр: «Справжній Герой не величає себе патріотом, бо для нього це – звичайна норма…»

Дата: 15.02.2020
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Ідеальний герой в умовах сучасної України – це людина з адекватним почуттям людської, а отже, і національної гідності. Це особистість, якій огидний російський провінціалізм в Україні – мовний, культурний, ментальний.

Москва завжди дивилася на Україну як на свою колоніальну провінцію і впродовж сторіч їй вдалося нав’язати це відчуття «малоросам». Багато хто досі перебуває в цьому силовому полі провінційної меншовартості.

Сучасний український герой – це аристократ духу, який бридиться будь-якими виявами рабської покори.  Бо він знає свою історію, знає, хто він і чого хоче.

Так, йому притаманні людські слабкості, але не бракує почуття гумору, щоб зробити їх симпатичними. Сучасний український герой ніколи не величає себе патріотом, бо це для нього звичайна норма - як, скажімо, температура тіла 36,6 за Цельсієм…

Він завжди перебуває в меншості, але знає і те, що з цією меншістю він переможе. Він несе в собі психологію переможця.

Йому «не однаково». Байдужість він зневажає.

Василь ШКЛЯР, письменник. З інтерв’ю виданню “Community”

 

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