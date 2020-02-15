Українка перемогла росіянку і стала чемпіонкою Європи зі спортивної боротьби

В італійському Римі триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. У фіналі Юлія Ткач-Остапчук, яка виступає у ваговій категорії до 62 кг, здобула перемогу над росіянкою Інною Тражуковою (2:1) та вже втретє стала чемпіонкою Європи за свою кар’єру.

На шляху до «золота» українка була сильнішою за Вероніку Іванову з Білорусі (12:2) та Тетяну Омельченко з Азербайджану (4:0).

Загалом «синьо-жовті» вибороли 8 нагород у жіночій боротьбі: «золото» у Ткач, три «срібла» – у Оксани Лівач (до 50 кг), Соломії Винник (до 55 кг), Аліни Акобян (до 57 кг) та чотири бронзові медалі – Ангеліна Лисак (до 59 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) та Аліна Бережна-Стадник-Махиня (72 кг).