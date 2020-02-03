Візит Ердогана до Києва: “Слава Україні!”, визнання Криму українським і 35 000 000 доларів для військових ЗСУ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Києва 3 лютого з офіційним візитом. Під час урочистої зустрічі в Маріїнському палаці Ердоган привітав почесну варту словами «Слава Україні!» Звісно ж, у російських і сепаратистських ЗМІ після цього прогнозовано здійнявся галас – там завжди більше цікавляться, що в України, а не тим, що під власним носом робиться…

В принципі, ті, хто ненавидить Україну, переживали не даремно. Представники уряду Туреччини та Кабінету міністрів України підписали угоду про військову допомогу Україні, повідомляють Патріоти України з посиланням на сайт президента.

Документ передбачає виділення Туреччиною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько 36 мільйонів доларів) на турецькі товари військового та подвійного призначення. Це найбільша військово-технічна допомога Україні від іноземної держави, після тієї, що надають Сполучені Штати Америки

Ердоган вчергове повторив, що Анкара не визнає анексію Криму Росією і продовжує стежити за становищем кримських татар. Нагадаємо, це вже друга особиста зустріч президентів двох держав – Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.