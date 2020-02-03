Вертольоти і літаки ЗСУ оснастили потужними ракетами “Оскол” для ураження наземних цілей

Після кількох років випробувань вітчизняні 80-мм некеровані авіаційні ракети РС-80 “Оскол”, призначені для ураження наземних цілей, прийнято на озброєння Збройні Сили України.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Зокрема, на озброєння прийняті некеровані авіаційні ракети РС-80 з кумулятивно-уламковою бойовою частиною та РС-80ГММ з габаритно-масовим еквівалентом бойової частини.

Ракетні снаряди РС-80 спроєктовані ДАХК «Артем» для озброєння літаків, гелікоптерів, а також наземних платформ з використанням штатних пускових блоків. Під час проведення державних випробувань здійснювались пуски ракет з наземних платформ, гелікоптерів та літаків, за результатами яких було визнано їх відповідність тактико-технічним характеристикам.

Некеровані авіаційні ракети РС-80 призначені для знищення живої сили противника, бронетехніки, фортифікаційних споруд та інших цілей. Для забезпечення найбільш ефективного знищення противника, конструктори ДАХК «Артем» передбачили оснащення РС-80 різними бойовими частинами та детонаторами.

Нагадаємо, що перші випробування некерованих авіаційних ракет РС-80 відбулися у серпні 2018 року. Під час триденних випробувань було застосовано майже триста ракет РС-80 “Оскол” та підтверджені основні тактико-технічні характеристики цих авіаційних ракет з можливістю їх застосування з гелікоптерів типу Мі-8.

Окрім того, некеровані ракети РС-80 можуть використовуватись з гелікоптеру типу Мі-2, оснащеного блоками Б8В8МСБ, випробування якого були успішно завершені ще у листопаді 2017 року.