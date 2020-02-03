Контррозвідка піймала терориста “ДНР”, який 6 років перебував у розшуку

Контррозвідники СБ України затримали у районі проведення операції Об’єднаних сил колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», який 6 років перебував у загальнодержавному розшуку.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Слов’янська добровільно вступив до так званої «слов’янської бригади народної міліції ДНР». Там він перебував на «посаді» заступника командира одного із взводів терористів.

Відомо, що у складі бандформування «Тайфун» бойовик протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, зловмисник брав активну участь у бойових діях під Шахтарськом, Опитним, Спартаком і Новоазовськом Донецької області.

У 2016 році бойовик залишив банформування і виїхав до Росії на заробітки. У результаті спецоперації СБУ зловмисника було затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на митному пункті пропуску «Мілове».

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Наразі затриманий надає свідчення щодо своєї участі у складі терористичної організації.

Заходи із затримання проводилися спільно зі співробітниками Нацполіції та Державної прикордонної служби.

Пресслужба СБУ