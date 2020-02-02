﻿

У столичному Мистецькому Арсеналі стартував Ukrainian Fashion Week

Дата: 02.02.2020
Автор:

У Києві в суботу, 31 січня, у Мистецькому Арсеналі стартував Ukrainian Fashion Week. Про це повідомляє “5 канал” .

Показ мод відкрило дефіле моделей молодих дизайнерів – вперше за 46 сезонів UFW. Далі шоу продовжать колекції резидентів українського тижня моди – відомих українських дизайнерів.

Головний акцент цього сезону – Be sustainable! – тобто відповідальна, стала та свідома мода. Для дизайнерів – шити одяг з екологічних матеріалів, а для споживачів – масово не скуповувати речі та довше носити одяг.

“Найважливіше це все таки наш акцент ще на свідомому споживанні. Це розмови про те, що ми дуже завинили перед планетою. Тим, що ми купуємо не дуже якісні речі і цим стимулюємо їхнє виготовлення”, – пояснила Ірина Данилевська, засновниця та голова оркомітету показу.

Серед тенденцій, які переважали першого дня показу – маскулінний стиль в жіночому одязі – гострі лінії та строгі піджаки. Щодо кольорів – здебільшого це темні кольори: темно-зелені, темно-коричневі у контрасті із білим. На подіумі були також червоний колір та різні відтінки салатового і блакитного.

Подивитися на сезон 2020-2021 в перший же день прийшло кілька сотень відвідувачів.

Покази Ukrainian Fashion Week триватимуть 5 днів.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki

Tags: , ,

﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру