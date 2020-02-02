Боксер з України побив росіянина в Росії – і став чемпіоном

У ніч на неділю, 2 лютого, головною подією вечора боксу в російському Калінінграді став поєдинок за пояс WBA International у напівсередній вазі між 23-річним спортсменом з України Кареном Чухаджяном (16 перемог, 7 з них – нокаутом, одна поразка) і 26-річним представником Росії Сергієм Воробйовим, котрий до цього ще не знав поразок на профірингу (9 перемог, 6 – нокаутом, плюс відтепер 1 поразка). Про це повідомляє сайт “Патріоти України”.

Незважаючи на солідну перевагу киянина над боксером з Санкт-Петербурга протягом практично всього 10-раундового бою, Чухаджян відсвяткував перемогу лише роздільним рішенням суддів – 95:96, 99:91, 96:94. Тому факту, що один з рефері (російський!-ред) віддав перемогу Воробйову, намагаючись сфальшувати результати поєдинку, щиро здивувалися під час телетрансляції навіть російські коментатори каналу «Матч».

До речі, перед зустріччю боксер-блогер Воробйов записав самовпевнене відео, де у віршованій формі розповів, як “буде перемагати” українця. А перед самим початком поєдинку, на якому, зокрема, був присутній екс-чемпіон світу Ніколай Валуєв, коли киянин Чухаджян з’явився в рингу з прапором України на плечах, один з неадекватних уболівальників крикнув своєму боксеру-співвітчизнику: «Серега, укатай этого клоуна!» . У підсумку, до розчарування публіки, яка, треба визнати, в цілому вела себе гідно, «укатали» росіянина Сєрьогу …

«На кордоні мене затримали і ставили багато питань, а в цілому в Росії мене зустріли добре… Я зробив роботу і забрав свій титул. Для мене це не сенсація, я їхав сюди перемагати. Я був здивований, коли побачив букмекерські котирування… Вважав себе фаворитом цього поєдинку: у мене більше боїв, перемог, нокаутів. Я не розумію, чому були такі котирування. Я розбив Воробйова майже у всіх раундах.

Чесно кажучи, не здивувався, що один суддя віддав перемогу Воробйову. Ніколи не потрібно забувати про “домашнє суддівство”. А коли оголосили рішення другого судді, то всі все зрозуміли”, – заявив після бою Карен Чухаджян.

Відзначимо, що свою єдину поразку Чухаджян зазнав ще в дебютному поєдинку на професійному рингу. Після цього спортсмен завойовував юнацькі пояса WBO і WBC. Титул WBA, видобутий підопічним В’ячеслава Сенченка в Росії, – перший в його дорослій кар’єрі.