Поранений пітбуль Капрал, якого урятували військові медики, стане символом своєї роти у мехбригаді, що воює на Сході

На Донбасі на позиціях механізованої бригади військові медики 5 годин оперували важко пораненого пітбуля, який вже 5 років несе службу з бійцями на передовій.

Пес на прізвисько Капрал потрапив до українських військових ще на початку війни на Донбасі. З того часу собака супроводжує бійців на бойові чергування та попереджає про небезпеку, повідомляє

Декілька тижнів тому пес потрапив під обстріл бойовиків, його було тяжко поранено.

Бійці розповіли, що знайшли пітбуля непритомним. Наші військові медики надали йому невідкладну медичну допомогу. Серед медичного персоналу був і ветеринар за фахом, який реанімував Капрала. Бойового собаку 5 годин оперувала військова жінка-медик Часів-Ярського військового шпиталю.

«Під час надання допомоги Капралу у нього зупинилось дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо не дай Бог зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти», — розповідає про той день боєць ЗСУ Віталій в коментарі Військовому телебаченню.

«Нині пес уже одужав і знову з нами в бойовому строю, як завжди виходить з хлопцями на чергування, — розповів боєць підрозділу. — У нього є інстинкт самозбереження, і від нього це передається нам. Особисто я, піклуючись про когось, відпочиваю від своїх рутинних обов’язків, це розвантажує від думок про війну».

Як зазначають військові, Капрал уже є їхнім побратимом, попри всі хвороби та поранення, він залишається на фронті, а невдовзі після ротації повернеться в частину, адже його там дуже люблять і поважають. Для армійців він — талісман роти. Тож військові планують зробити шеврон свого підрозділу з зображенням Капрала, щоб підкреслити його значущість на передовій.