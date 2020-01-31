﻿

На престижних змаганнях зі стрибків у Німеччині “золото” і “срібло” здобули українські спортсменки

Дата: 31.01.2020
Автор:

Ярослава Магучіх

Українські стрибунки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли нагороди на турнірі в Котбусі (Німеччина). 18-річна Магучіх завоювала золото, а Левченко – срібло.

Магучіх стрибнула на 1,98 м. Ярослава також спробувала взяти 2,02 м, проте з трьох спроб так і не змогла підкорити цю висоту.

Срібло виграла Юлія Левченко, яка стрибнула на 1,96 м. Хоча третя спроба на 1,98 м у Левченко була дуже близькою.

Юлія Левченко

Бронзову медаль завоювала польська стрибунка у висоту Каміла Лічвінко з результатом 1,94 м.

Зазначимо, що лідерка жіночих стрибків у висоту останніх років росіянка Марія Ласіцкене пропустила змагання у Котбусі.

24.tv

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру