“Черкаси будуть чинити опір”: вийшов офіційний трейлер драми про реальні події в Криму навесні 2014 року

Одна з найочікуваніших українських кінопрем’єр 2020 року, воєнна екшн-драма Тимура Ященка «Черкаси», що виходить у широкий прокат вже 27 лютого, буде присвячена шостій річниці анексії Криму, повідомляє

Сюжет засновано на реальних подіях весни 2014 року. Однойменний мінний тральщик, заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним із 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор. Командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш консультував знімальну команду під час роботи над стрічкою. До акторського складу увійшли моряки, які під керівництвом Федаша тримали оборону на кораблі у 2014 році. Фільм створювався у тісній співпраці та завдяки сприянню Воєнно-Морських Сил і Генерального Штабу Збройних Сил України.

«”Черкаси” — до болю чесний, відвертий кінопроєкт. Його важко зарахувати до числа фільмів патріотичної пропаганди. Ми надаємо можливість глядачеві самостійно робити власні висновки. Цей фільм — про звичайних хлопців, які в екстремальний період життя здійснюють непростий вибір, про дружбу, зраду і гідність. Створення «Черкас» підтримало багато культурних і соціальних інституцій, бізнес-організацій, і, що важливо, завдяки краудфандинговій платформі «Велика ідея» у співпраці з Міжнародним фондом «Відродження» своїми внесками підтримали сотні звичайних громадян нашої країни. Для нас це підтвердження актуальності, важливості фільму і його тематики для українського соціуму», — розповідає продюсерка картини Марта Лотиш.

Зйомки тривали 39 знімальних днів та відбувалися на узбережжі Чорного моря: в Одесі, на Кінбурнській косі, а також у районі Очаківського порту. Крім того, одна з локацій розташовувалася в селі Чернігівської області. Події на морському тральщику «Черкаси» були відзняті на кількох кораблях.

«Черкаси» ─ це перший повнометражний фільм про українські військово-морські сили в історії сучасного національного кінематографа. Силові відомства надали справжні кораблі флоту і спеціальне військове обладнання, а для фільмування екшн-сцен притягувалася бойова армійська авіація, близько сотні військовослужбовців, зокрема й спецназівці («морські котики»). Деякі сцени фільмувались під час навчань ВМС України.

Командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш був консультантом на зйомках фільму.

У акторський склад увійшли моряки, які під керівництвом Федаша тримали оборону на кораблі у 2014 році: Роман Семисал, Дмитро Сова, Євген Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Вадим Лялько, Віталіна Біблів.

Фільм виробництва MKK Film service (Україна) та Inter Media (Польща) створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ВМС ЗС України, краудфандингової платформи «Велика Ідея», Міжнародного фонду «Відродження» та ін.

Всеукраїнський кінотеатральний прокат розпочнеться 27 лютого 2020 року, у 6-ту річницю анексії Криму.

Довідка

Синопсис: Лютий 2014 року. Починається окупація Кримського півострову. Мінний тральщик «Черкаси» разом із іншими українськими кораблями заблокований в озері Донузлав — шлях до моря перекритий затопленими судами російського флоту. Це пастка…

Фільм засновано на реальних подіях. Історія останнього українського корабля у Криму, який чинив опір і продовжував відважну боротьбу.

Режисер-постановник: Тимур Ященко

Оператор: Юрій Дунай

Продюсери: Марта Лотиш, Ірина Клименко

Автори сценарію: Тимур Ященко, Роберт Квільман

Жанр: воєнна екшен-драма

Художник-постановник: Олексій Величко

Звукорежисер: Володимир Третяков, Фарід Мбайдін

Композитори: Антон Байбаков

Вокал: Катя Chilly Group 432 Гц

Режисер монтажу: Олександр Чорний

Художник по гриму: Марія Пилунська

Художник по костюмах: Дарія Кочнєва

Другий режисер: Дарина Лукашенко

Держкіно