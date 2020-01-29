Український спортсмен увійшов до складу легендарної команди Harlem Globetrotters

Дворазовий чемпіон світу з данку Дмитро Smoove Кривенко став учасником легендарної розважальної команди Harlem Globetrotters. Він став першим українцем за 97-річну історію колективу. Загалом у Harlem Globetrotters вступали всього два десятки іноземців.

Нашого гравця прийняли до команди разом з китайцем Лакі Янгом та поляком Деззлом Кідоном.

Нагадаємо, Дмитро Кривенко перемагав у змаганнях данкерів на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3 2016 та 2018 років.

Harlem Globetrotters прославилася на весь світ найяскравішими баскетбольними трюками, шоу з поєднанням спортивних та театральних елементів.

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