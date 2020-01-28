Затримано бойовика “ДНР”, який у Києві стріляв у поліцейських

У Києві бойовик “ДНР” зі складу незаконного збройного формування “ОПЛОТ” російсько-терористичних військ стріляв у поліцейських, внаслідок чого отримав поранення один з офіцерів поліції.

Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Злочинця вже затримано поліцією, вогнепальне поранення отримав 25-річний дільничний офіцер поліції Деснянського Управління Національної поліції.

Так, за інформацією правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину, в результаті якої поранено чоловіка.

“У ніч із 24 на 25 січня у Деснянському районі Києва поблизу одного із закладів відпочинку сталася стрілянина. В результаті раптово виниклого конфлікту вогнепальне поранення отримав дільничний офіцер поліції. Стрільцем виявився командир розвідки незаконного збройного формування “ОПЛОТ”, — йдеться в повідомленні поліції.

Встановлено, що в ніч з 24-го на 25-те січня в одному із закладів відпочинку міста поза службою, у цивільному одязі, без зброї перебували дільничні офіцери поліції. До них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці. На відео з камери спостереження видно чоловіка, який, очікуючи на своїх опонентів, зарядив зброю.

Конфлікт зловмисник продовжив лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл. Однак сталася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському. У момент, коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і цього разу зброя дала збій. Зловмисник втік з місця події.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно з іншими оперативними підрозділами НПУ встановили свідків події та зібрали відео з камер спостереження. Особу стрільця встановили — ним виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини, бойовик “ДНР”, уродженець Донецької області.

“Відповідно до інформації на сайті “Миротворець” чоловік проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої “ДНР”, є командиром розвідки підрозділу “ОПЛОТ”, брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом”, — пишуть правоохоронці.

Повідомляється, що за кілька годин поліцейські затримали зловмисника на одній з вулиць столиці.

Слідчі Деснянського управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Києва, оголосили чоловікові про підозру за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України. До обрання запобіжного заходу його затримано в порядку ст.208 КПК України.

Поранений офіцер поліції наразі прооперований, знаходиться під наглядом лікарів. Стан правоохоронця задовільний.