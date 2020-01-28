Українські вертолітники у бойових умовах відпрацьовують навички з “утихомирення” терористів

Згідно плану Командування сил місії ООН по стабілізації ситуації в центральноафриканській Республіці Конго неподалік міста Гома днями проведене спільне тренування контингентів Місії. Під час тренувань українські вертолітники вправлялися у нанесенні ударів по наземних цілях і забезпечили безпарашутне десантування гватемальських спецпризначенців Special Forces за допомоги спускового обладнання Fast Drop.

Січень 2020 року для українських вертолітників Місії ООН в Конго розпочинався з участі у бойовій операції – перекиданні індійського батальйону спецназу на найгарячішу ділянку боїв. Вертолітники ЗСУ, які пройшли бої на сході України, цього разу були задіяні на сході Конго. Перекинуті нашими вертольотами індійські спецназівці були задіяні для зачистки місцевих джунглів від терористичних угруповань сепаратистів, яких тут налічують близько ста п’ятдесяти.

Тим часом, не відпочивали вертолітники ЗСУ і в Україні. Нагадаємо: на початку січня український військовий вертоліт відігнав від узбережжя Азовського моря розвідувальний корабель російської ФСБ, який здійснював збирання розвідувальних даних.

А у Вінниці командувач Повітряними Силами генерал-полковник Сергій Дроздов зустрівся з новопризначеним аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні командором Тімоті Вудсом. Під час зустрічі обговорено подальшу співпрацю військово-повітряних сил України та Англії. Тімоті Вудс відзначив надзвичайно високий рівень підготовки українських курсантів, які навчаються у Королівському коледжі військово-повітряних сил Великобританії.