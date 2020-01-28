Там продовжують заперечувати відповідальність Радянського союзу.

У Кремлі вважають образливими для росіян слова Володимира Зеленського про те, що

МЗС Росії знайшло позитив у підписанні пакту Молотова-Ріббентропа

змова СРСР і нацистської Німеччини розв’язала початок Другої світової війни.

На це побідкався речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК.

Він зазначив, що Кремль категорично не згоден в цьому питанні з позицією Києва, яка співзвучна з нібито “вкрай помилковою” позицією Польщі.

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“У цій заяві президент України солідаризується з вкрай помилковою версією з нашої точки зору польського керівництва, вкрай образливою для мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки і родичі віддали своє життя за звільнення Європи і Польщі. Це навряд чи поєднується з вірою і переконаннями мільйонів українців, які також зі зброєю в руках воювали з фашистами”, – стверджує Пєсков.

Про те, що до Другої світової війни призвів змову тоталітарних режимів, Зеленський

Зеленський в пам’ять про загиблих в концтаборі Аушвіц запалив лампаду і долучився до урочистостей

заявив під час візиту до Польщі, на заходах на честь річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Президент України заявив, що жертвою дій Берліна і Москви стала Польща. Все це дозволило нацистам запустити смертоносний маховик голокосту, наголосив Зеленський. Путіна ж Польща

У Кремлі заявили, що Путіна не запросили на 75 річницю визволення концтабору Аушвіц

не запросила на пам’ятні заходи.

ВІДЕО У Польщі вшанували пам’ять в’язнів нацистського концтабору Аушвіц

У польському Освецимі відзначають 75-ту річницю визволення в’язнів нацистського концтабору Аушвіц. До меморіалу у Польщі прибуло близько двохсот очевидців трагічних подій того часу, щоб вшанувати пам’ять загиблих і згадати про день визволення.

ТСН. 12:00 Вчора 12:41

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Суперечка на історичну тематику між Варшавою та Москвою останнім часом загострилася: під час пресконференції 19 грудня Путін заявив, що Польща

Виправдав Сталіна та звинуватив Європу в цинізмі: Путін про День боротьби з тоталітаризмом

“сама взяла участь в поділі Чехословаччини”, а радянські війська увійшли до Польщі після того, як “польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни”.

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Пізніше він також заявив, що посол Польщі в нацистській Німеччині Юзеф Липський підтримував ідею Гітлера вислати євреїв в Африку. “Сволота, свиня антисемітська – по-іншому сказати не можна”, – сказав Путін.

Після цього в МЗС Польщі був викликаний посол РФ в Варшаві Сергій Андрєєв. Польща “в різкій формі” висловила “свої заперечення у зв’язку з помилковими історичними твердженнями високопоставлених російських осіб”, підкреслив заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач. Росія намагається применшити “свою частку відповідальності за руйнування миру в Європі”, впевнений він.

Приводом для свіжих суперечок на цю тему стала

Зрівняли нацистів Гітлера та СРСР Сталіна: Путін обурився резолюцією Європарламенту тримісячної давнини

резолюція Європейського парламенту, яка покладає на Москву частину відповідальності за початок Другої світової війни. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/u-kremli-obrazilisya-na-slova-zelenskogo-pro-provinu-srsr-u-rozv-yazanni-drugoyi-svitovoyi-1482069.html