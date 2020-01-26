Українська спортсменка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд U20 зі стрибків у висоту в приміщенні.



Про це повідомляє UATV із посиланням на Федерацію легкої атлетики.

Результат 2 метри 1 сантиметр гарантував Ярославі перемогу на змаганнях “Меморіал Дем’янюка” у Львові і став світовим рекордом.

“2,01 – мій рекорд у приміщеннях. Наступний старт у німецькому Коттбусі – 29 січня. Змагатимемося і показуватимемо високі результати”, – заявила Магучіх.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у номінації Rising Star за підсумками церемонії World Athletics Awards в Монако.