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Українська спортсменка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Дата: 26.01.2020
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд U20 зі стрибків у висоту в приміщенні.

Про це повідомляє UATV із посиланням на Федерацію легкої атлетики.

Результат 2 метри 1 сантиметр гарантував Ярославі перемогу на змаганнях “Меморіал Дем’янюка” у Львові і став світовим рекордом.

2,01 – мій рекорд у приміщеннях. Наступний старт у німецькому Коттбусі – 29 січня. Змагатимемося і показуватимемо високі результати”, – заявила Магучіх.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у номінації Rising Star за підсумками церемонії World Athletics Awards в Монако.

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