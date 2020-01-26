СБУ відбила майже 500 кібератак на держоргани України та об’єкти критичної інфраструктури

Упродовж 2019 року на держоргани України та об`єкти критичної інфраструктури було здійснено 480 кібератак, які нейтралізували співробітники Служби безпеки України. За цей період також силовики припинили функціонування понад 1000 вебресурсів, які використовували у злочинних цілях.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбу відомства.

Силовики СБУ також притягнули до відповідальності за антиукраїнську пропаганду 34 адміністраторів соцмереж. Набув законної сили 21 судовий вирок.

Також у пресслужбі уточнили, що за напрямом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки в 2019 році силовики відкрили 339 кримінальних проваджень, зокрема: 158 – за злочини у сфері використання комп’ютерних систем (ст. 361, ст. 362 Кримінального кодексу України); 34 – за злочини проти основ національної безпеки (ст. 109, ст. 110 КК); 42 особам оголошено про підозру, 16 осіб було засуджено.

До того ж, майже 280 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в мережі, заборонено в’їзд до України.