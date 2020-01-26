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Реконструкція бою на “Арсеналі” в Києві завершилася смолоскипною ходою на честь Героїв Крут

Дата: 26.01.2020
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У Києві, 25 січня, на Арсенальній площі, військово-історичний клуб «Повстанець» показав киянам історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал». Їхніми супротивниками (більшовиками) були представники іншого такого клубу – «Заколотники».

По закінченню реконструкції від Арсенальної площі до Аскольдової могили пройшов смолоскиповий марш до Дня пам’яті Героїв Крут.

Нагадаємо: заколот більшовиків, розпочатий у січні 1918 року в Києві (з “базою” на заводі “Арсенал”), мав за мету полегшити російським окупаційним військам наступ на Україну. Антиукраїнський заколот було подавлено військами УНР.

Радіо Свобода

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