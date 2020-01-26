На турнірі в Люксембурзі українець встановив новий рекорд з плавання

Український плавець Владислав Бухов встановив новий світовий рекорд серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Джерело: УНІАН

Деталі: На турнірі у Люксембурзі 17-річний українець подолав дистанцію за 23,14 секунд і фінішував другим.

З цим результатом Бухов поліпшив юніорський рекорд, який раніше належав американцеві Майклу Ендрю (23,22 секунди). Першим у запливі став ще один українець – Андрій Говоров, який показав час 23,07 секунди.

Бухов є чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляєм.

На турнірі у Люксембурзі українці завоювали п’ять медалей: Михайло Романчук став першим на дистанції 1500 метрів вільним стилем, Дар’я Зевіна виграла золото на дистанції 100 метрів на спині, а Ігор Трояновський – бронзу на дистанції 200 метрів.