Львів’янка стала призеркою міжнародного конкурсу краси для тих, кому більше 50 років

Українка здобула титул Grandma International на міжнародному конкурсі краси 50+ Grandma Universe 2020, який відбувся у Софії в Болгарії. Корона дісталася львів’янці Оксані Бобошко-Вандерховен.

Участь у конкурсі Grandma Universe 2020 брали жінки після 50 років.

Оксана Бобошко-Вандерховен займається колекціонуванням старовинних листівок доби сецесії.

Також вона читає лекції про моду того часу та цікавих жінок.

Ще Бобошко-Вандерховен любить подорожі й майстерно танцює танго.

Для гала-виходу львів’янка вибрала унікальне плаття з портретом Лесі Українки та її цитатою: “Я в серці маю те, що не вмирає”.

Пані Оксану вибрав оргкомітет міжнародного конкурсу краси “Місіс Східна Європа” для подання на конкурсі Grandma Universe 2020. Цей конкурс расоты серед жінок старше 50 років тривав з 19 по 23 січня.

21 січня вона завоювала почесний титул Grandma International, а перемогу в конкурсі Grandma Universe отримала представник Естонії.

“Оксана Бобошко-Вандерховен везе нам з Болгарії корону. Але корона це лише символ… А титул? Титулів, якими Оксану щиро нагороджують ті, хто мав нагоду з нею познайомитись ближче, багато: Міс харизматичність, Міс Чарівна посмішка, Міс Креативність, Міс Невиправний оптимізм, Міс Високий смак, Міс Пілігрим, Міс Джерело цікавих ідей…. і ще перераховувати і перераховувати! Але головний трофей, який Оксана отримала на непростому шляху до самої себе, це меседж, що прозвучав у заключному акорді конкурсу: вік жінки, її внутрішній світ, і якість життя повністю залежить від її бажань, планів на майбутнє і того, що ви готові подолати на шляху до цього!!!” – зазначає у Facebook подруга переможниці Людмила Чересленко.

Сама ж пані Оксана у мережі тепло подякувала всім друзям і близьким за підтримку: “Конкурси, на щастя, мають здатність закінчуватися, тому повертаємося!”