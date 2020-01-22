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Наші в ПАРЄ нагадають: Крим – український!

Дата: 22.01.2020
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Українська делегація у ПАРЄ на січневу сесію запланувала ряд заходів, пов’язаних з Кримом. Про це в інтерв’ю журналу “Новое Время” розповіла голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УHН

Відповідаючи на питання якою буде позиція української делегації в ПАРЄ щодо Криму і Донбасу, Ясько відповіла: “Ми продовжуємо говорити про те, що Росія незаконно окупувала Крим і почала війну на сході України. Ми також нагадаємо, що її жертвами свого часу були Грузія і Молдова. Плануємо проводити ряд заходів, пов’язаних з Кримом, де буде наголошено на важливості деокупації”.

За словами Ясько, українська делегація хоче, щоб майданчик в ПАРЄ допомагав Україні в переговорах у нормандському форматі.

“Це означає, що наша делегація буде активно співпрацювати з Францією і Німеччиною”, — зазначила Ясько.

Нагадаємо, нардепи ухвалили постанову про участь делегацій України у ПАРЄ.

Джерело: УНН

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