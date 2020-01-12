У зоні ООС прикордонники затримали авто, яке перевозило вибухівку з непідконтрольної території

На КПВВ «Майорське» оперативні співробітники Держприкордонслужби ініціювали переогляд автомобіля «Деу Ланос», що прибув під керуванням громадянина України з непідконтрольної території. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

В ході поглибленого огляду в особистих речах водія (в банці з сумішшю для кузовних робіт) правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ, що спільно діють в складі Об’єднаних сил, виявили два згортки з речовиною темно-коричневого кольору загальною вагою приблизно 740 грамів, схожою на вибухівку пластид.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку – з’ясовують правоохоронці. Не виключено, що таким чином проросійські найманці готують можливі терористичні акції на території України.

З технічної точки зору найбільш точним визначенням є термін пластична вибухова речовина. Слово пластид для позначення вибухівки даного типу використовується здебільшого помилково, як розмовне. Такого виду вибухівка зазвичай дорожча за традиційну, тож її не використовують для виробництва снарядів, натомість спектр її застосування – воєнна та інженерна справи, здебільшого для підриву конструкцій.

За даним фактом до ВП ГУНП в Донецькій області направлено повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».