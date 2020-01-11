Українська спортсменка-біатлоністка виграла індивідуальну гонку на Кубку Австрії

У Хохфільцені пройшли змагання на Кубку Австрії, в яких брали участь і спортсменки збірної України, які зараз проводять там тренувальний збір перед продовженням сезону на Кубку світу і Кубку IBU. У перший змагальний день пройшов незвичайний вид програми – суперкоротка індивідуальна гонка: п’ять кіл по 1 км кожне, зі штрафом 15 секунд за промах.

Всього стартували спортсмени у п’яти вікових групах – у чоловіків і жінок. Українська команда була представлена в жіночій гонці. Зі 136 спортсменів, які вийшли на старт сьогодні, лише Олені Підгрушній вдалося вразити всі мішені на чотирьох вогневих рубежах! Капітан нашої команди і стала переможницею індивідуальної гонки у жінок, обійшовши представниць збірної Австрії Катарину Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно.

Валя і Віта Семеренко стріляли менш точно і замкнули десятку найсильніших, а Дар’я Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання – тренери вирішили не ризикувати здоров’ям спортсменок за кілька днів до старту на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

Sport.ua