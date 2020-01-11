Іран офіційно визнав свою “непрощенну помилку” – збиття ракетою українського пасажирського літака

Іран продовжить розслідування “непрощенної помилки”, яка привела до авіакатастрофи українського літака під Тегераном і загибелі 176 осіб. Про це на своїй сторінці у Twitter заявив президент Ірану Хасан Роухані, пише УНІАН з посиланням на ТСН.

“Внутрішнє розслідування Збройних Сил прийшло до висновку, що, на жаль, ракети, вистрілені через людські помилки, спричинили жахливу катастрофу українського літака і загибелі 176 невинних людей. Розслідування продовжують виявляти і переслідувати цю велику трагедію і непрощенну помилку”. Роухані висловив співчуття у тому, що сталося. “Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю страшну помилку. Мої думки та молитви йдуть до всіх сімей. Я висловлюю свої найщиріші співчуття”, – додав він. Іранський президент розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій за збитий український літак, який летів рейсом Тегеран-Київ.

Як повідомлялося, офіційний Іран заявив, що ракета “земля-повітря” вранці 8 січня збила літак МАУ поблизу Тегерана. Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс “Тегеран-Київ”. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Усі 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири були громадянами України. РНБО опублікувала список загиблих. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака. МЗС України спочатку повідомило, що до падіння літака призвели технічні проблеми з двигуном, а версія теракту наразі не розглядається. Потім там змінили інформацію і заявили, що версії наразі все ще встановлюються.

Увечері в четвер, 9 січня, одразу кілька провідних американських видань і телеканалів повідомили про те, що Boeing 737-800 “Міжнародних авіаліній України” був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана. З’явилися фото уламків ракет, якими могли збити літак, а також відео моменту трагедії. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із посиланням на дані розвідок та союзників країн повідомили, що літак був збитий іранською ракетою земля-повітря. Президент США Дональд Трамп назвав катастрофу літака “підозрілою”. Глава Білого дому, вважає, що літак міг розбитися не через технічну несправність, а через те, що “хтось на тому боці міг припуститися помилки”.

УНІАН