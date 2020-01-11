Європейський парламент визнав агресію Росії проти України за пряму загрозу всьому континенту

Європейський парламент вважає, що агресія Російської Федерації проти України та Грузії становить загрозу для всього континенту. Про це повідомляє “Укрінформ”.

ЄП також висловлює занепокоєння діяльністю і політиками Росії, які продовжують дестабілізувати ситуацію та загрожувати безпековому середовищу.

Так, у резолюції ЄП щодо імплементації у 2019 році спільної політики безпеки та оборони Європейського союзу йдеться про те, що російська агресія в Україні та Грузії становить загрозу для всього континенту.

“ЄП вважає, що нестабільність і непередбачуваність на кордонах ЄС та його в найближчому сусідстві (Північна Африка, Близький Схід, Кавказ, Балкани, Східне Середземномор’я, російська агресія проти України і Грузії), а також у далекому сусідстві (Сахель, Африканський ріг) становлять пряму і непряму загрозу безпеці континенту”, – йдеться у документі.

Також у Європарламенті висловили занепокоєння щодо діяльності російських політиків з дестабілізації ситуації, що загрожує безпековому середовищу, та вкотре засудили російське військове вторгнення в Україну та анексію Криму.

“ЄП наголошує, що окупація Росією Східної України продовжується, Мінські домовленості не виконані, анексія і мілітаризація Криму з Донбасом продовжується”, – наголошують в резолюції.

Нагадаємо, також 18 грудня 2019 року Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму.