У Одесі поліція затримала зловмисника, який протаранив шлагбаум на мікроавтобусі й увірвався в аеропорт

8 січня, невідомий чоловік увірвався в Одеський аеропорт і вимагав евакуювати всіх людей із його території.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції на своїй сторінці в Facebook.

Зазначено, що порушник порядку був у балаклаві і з написом російською мовою “Совість” на куртці.

Чоловік на мікроавтобусі Volkswagen збивши шлагбаум на в’їзді на територію аеропорту. Після чого він зайшов у будівлю терміналу і вимагав евакуювати всіх співробітників і пасажирів. Невідомого затримала поліція, триває розслідування інциденту.

Як відомо, саме 8 січня вранці у Тегерані розбився український пасажирський літак Boeing 737 зі 180 пасажирами на борту.

Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” Boeing-737, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Український уряд вирішив призупинити польоти українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану до з’ясування причин авіакатастрофи Boeing 737 у Тегерані.