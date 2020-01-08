Перше англомовне тревел-шоу “Discover Destination UA” розповідає іноземцям про Україну

Успіхом у закордонних туристів користується перше англомовне тревел-шоу про Україну Discover Destination UA. В результаті реалізації проекту європейці побачать Україну такою, як вона є – красивою, доброзичливою, з розкішною природою, стійкими культурними традиціями, народним побутом і багатовіковою історією.

Ведучі шоу – Дімітріос із Греції та Джона зі Швеції. Вони вперше відвідують Україну та опановують туристичні маршрути, як популярні, так і нові. Впродовж 30 днів експедиції знімальна група побувала у більш ніж 100 локаціях – архітектурних пам’ятках, музеях, культурних центрах, кулінарних закладах, природних ландшафтах та розважальних заходах.

Всього у першому сезоні створено 20 епізодів, присвячених огляду різних міст, серед яких – Київ, Львів, Одеса, Чорнобиль, Запоріжжя, Луцьк, Ужгород, Мукачево, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Вінниця, Умань та інші.

Весь створений контент розміщається на каналі YouTube, а у планах продюсерської групи – зйомки другого сезону тревел-шоу.

Окрім цього, телеканали, туристично-інформаційні центри та туроператори мають змогу безкоштовно отримати всі епізоди шоу з метою популяризації України як цікавої та безпечної країни, де є все необхідне для різних інтересів – культурних, подієвих, рекреаційних та інших.

Тревел-шоу створене за підтримки Українського культурного фонду.

Продюсером шоу є Богдан Тріль, а режисером – Антон Чистяков, повідомляє “УкрІнфом”.

Посилання:

YouTube-канал https://www.youtube.com/DiscoverDestinationUA

Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/DestinationUA/

Instagram-сторінка: https://www.instagram.com/destination_ua/

Е-mail: discoveruadestination@gmail.com