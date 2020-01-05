Українська армія отримає від США протикорабельні ракети, дрони і радіокомунікаційне обладнання

Американський дипломат, колишній посол в Україні та Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, на які види зброї можуть розраховувати у Києві цього року. Мова йде за протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання. Таку інформацію він оприлюднив у інтерв’ю ТСН, повідомляє УНН.

“Українська влада, український міністр оборони та його команда щільно співпрацюють з людьми в нашому Посольстві в Києві, аби отримати відповідь саме на це запитання. Ми хотіли б подовжити діалог із Міністерством оборони України та начальником Генерального Штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні. Такі обговорення тривають. Конгрес США вже підписався під конкретними системами озброєння. Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання”, – заявив Тейлор.

На питання, чи це та зброя, що надійде у 2020 році, Тейлор відповів “це те, що надходить”.

“І це важливий компонент для того, аби Україна могла захищатися від росіян”, – підкреслив дипломат.