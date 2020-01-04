Вільям Тейлор: “Україна – приорітетна тема в Конгресі США”

Колишній тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор спростував поширену чутку про нібито “утому” США щодо України.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН, повідомляє УНІАН.

«Україна – в перших рядках новин, Україна – приорітетна тема в Конгресі. І американський народ та його обранці в Конгресі набагато більше знають про Україну сьогодні, аніж три-чотири місяці тому. І це дуже добре», – сказав він. При цьому Тейлор додав, що конгресмени, як й американці, знають, що Україна воює з Росією.

«Україна зобов’язана провести реформи та перемогти корупцію, там, де вона є. Це дуже добре. І я знаю, що американці хотіли б, щоб в України все вийшло. Я знаю, що Конгрес США хоче бачити Україну успішною. Обидві партії: і республіканці, і демократи», – заявив Тейлор.

Наприкінці 2019 року Вільям Тейлор завершив свою роботу в Києві й передав повноваження Крістіні Квін. Він наголосив, що дуже оптимістичний щодо нашої країни.