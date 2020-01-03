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Організація з безпеки і співпраці в Європі вважає “українське питання” першочерговим у 2020 році

Дата: 03.01.2020
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Албанія очолила Організацію з безпеки і співпраці в Європі на 2020 рік і назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

«Криза в Україні і навколо України залишається найнагальнішим викликом безпеці в Європі. Зусилля для вирішення конфліктів будуть на чолі пріоритетів албанського головування, бо неприйнятно, що затягнуті конфлікти в нашому регіоні далі забирають людські життя. ОБСЄ довела, що це організація, здатна не тільки швидко стати до дії в зонах конфліктів, а й іноді робити те, чого більше ніхто інший не може», – заявив прем’єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама, котрий очолив ОБСЄ на 2020 рік.

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