“Санта Клаус у бронежилеті”: українців оригінально привітали з Новим роком бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ

Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ записали оригінальне новорічне привітання у районі виконання бойових завдань на Донбасі, передають Патріоти України.

Торік привітання бійців 10-ї ГШБр стали найоригінальнішими “на нулі” – передових позиціях ООС на Донбасі. Цьогоріч на позиції бійців прийшов той самий Санта Клаус у бронежилеті – Гліб Бабич, позивний “Лентяй”. Він прочитав вітальний вірш на честь захисників України, Різдва і Нового 2020 року.

“Ну ось, я знову Санта! Ми, з моєю рідною 10-ю гірсько-штурмовою бригадою, вітаємо тебе з Новим роком та Різдвом. Це був важкий рік. Але ми як і раніше разом. Я знаю твої бажання, знаю твої думки, знаю чого ти хочеш. Тому – все буде добре. І з тобою, і з Україною. Чудеса відбуваються не тільки в небі Різдва. Але вони там починаються. Будьте щасливі! Слава Україні!” – сказано у підписі до відео.

Наприкінці ролика Санта Клаус із прапором України йде по дорозі вперед одним строєм з восьма озброєними бійцями.