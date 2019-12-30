В Україну повернулися 76 тепер вже колишніх полонених

У неділю, 29 грудня, у Донецькій області пройшов масштабний обмін полоненими, про який домовилися лідери нормандської четвірки в Парижі на початку грудня.

Обмін провели на КПВВ Майорське в Донецькій області – для звичайних громадян пункт пропуску був закритий «з технічних причин».

Підсумки обміну полоненими 29 грудня 2019 року повідомляють журналісти НВ.

У неділю на Донбасі пройшов перший за два роки обмін полоненими між Україною і бойовиками «Л/ДНР». У попередній раз сторони обмінювалися утримуваними особами 27 грудня 2017 року.

За підсумками обміну з полону на вільну територію України повернулися 76 осіб (12 військовослужбовців і 64 цивільних), тоді як до ОРДЛО передали 124 утримуваних.

лизько 10:00 сторони почали звозити осіб, що підлягали обміну, до КПВВ Майорське, що раніше закрили для перетину цивільними. Обмін офіційно стартував близько 11:00.

Першими утримуваних українців передали члени угруповання «ЛНР» — 25 осіб. До 13:00 всі вони повернулися на підконтрольну владі територію.

Близько 14:20 бойовики «ДНР» почали розсаджувати бранців у автобуси для передачі Україні. О 15:57 Офіс президента України офіційно підтвердив завершення обміну полоненими на Донбасі.

Звільнених українців зустрічали родичі та військовослужбовці, їх нагодували солодким і чаєм, після чого вони перемістилися до наметів, де очікували прибуття літака.

Серед тих, хто повернулися з полону, – зокрема, журналіст Радіо Свобода Станіслав Асєєв, блогер і викладач Олег Галазюк, учасник битви за Донецький аеропорт Богдан Пантюшенко, військовослужбовці Іван Дєєв, Олександр Коріньков, Сергій Глондар.

Процес обміну супроводжувався акціями протесту проти видачі бойовикам п’яти ексберкутівців, обвинувачених в розстрілах на Майдані під час Революції Гідності — так, мітинги пройшли біля Лук’янівського СІЗО в Києві і в центрі Львова.

О 20:25 літак зі звільненими українцями вилетів з території військового аеродрому Чугуєва Харківської області в напрямку Борисполя, де їх зустрічали родичі, президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Андрій Загороднюк і більше 60 представників ЗМІ. За годину — о 21:30 — він приземлився в київському аеропорту, де колишні полонені вперше за довгий час зустрілися з близькими.

Зеленський відразу ж дав брифінг, де озвучив наступні тези:

Звільнена 81 людина — 76 повернулися на вільну територію України, п’ятеро залишилися на окупованих територіях з сім’ями;

«Якщо б у мене було сто беркутівців, і мені запропонували одного розвідника — я б їм віддав сто беркутівців»;

«З приводу беркутівців: так, це умови „всіх на всіх“, умови цього обміну. Ми забирали наших героїв… Я вважаю, що це складне було рішення. Рішення політичне — це правда».

Українці, що повернулися додому, вирушили до київської клінічної лікарні Феофанія, де їх оглянуть лікарі.