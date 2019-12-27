﻿

СБУ попрацювала: за держзраду засуджено 24, за тероризм – 35 ворогів України

Дата: 27.12.2019
Автор:

Контррозвідка Служби безпеки України звітує, що за рік за злочини проти основ національної та громадської безпеки до різних термінів та видів покарання було засуджено 90 осіб.

Джерело: звіт на сайті СБУ

Дослівно: ”Завдяки ефективній діяльності контррозвідки СБУ минулого року до різних термінів та видів покарання всього було засуджено 90 осіб, зокрема 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність”.

Деталі: Загалом же, 2019 року за матеріалами контррозвідки СБУ розпочато 239 кримінальних проваджень.

Серед них: – державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України) – 57; – шпигунство ( ст. 114 ККУ) – 7; – посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ст. 110 ККУ) – 4; – терористична та диверсійна діяльність (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 ККУ) – 54.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki

Tags: , ,

﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 2 від 12 квітня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2019’.Вільне Козацтво Холодного Яру