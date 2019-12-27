Режисер Віктор Андрієнко знімає пригодницьку кіноказку-фентезі “Легенди Чарівнолісся”

«На самій верхівці Діда Ора, на горі Купол, росте старий дуб, дуже дивний на вигляд»… Так починається одна з легенд про Голосіївський ліс у Києві. Саме тут восени 2019 року розпочалися зйомки пригодницької кіноказки у жанрі фентезі «Легенди Чарівнолісся» режисера Віктора Андрієнка.

Історія фільму починається з того, що суворий Воїн та веселий Мольфар з примхи долі стають охоронцями чванькуватого хлопчиська, навіть не підозрюючи, що від цієї дитини залежить порятунок всього Чарівнолісся і навіть Світу. Відтепер ця трійця, разом, протистоятиме наймогутнішим силам зла.

Режисером-постановником стрічки є Віктор Андрієнко, відомий як творець дитячого фільму «Івана Сила», що розповідає про видатного українського важкоатлета і найсильнішу людину XX сторіччя – Іван Фірцака. Також Андрієнко виступив співрежисером та співавтором сценарію 3D-анімаційного фільму-фентезі «Микита Кожум’яка» (кінопремія «Золота Дзиґа» за Найкращий анімаційний фільм) і продюсером анімаційного фільму «Цар Плаксій та Лоскотон», прем’єра якого відбулася у вересні 2019 року.

«Легенди Чарівнолісся» – це пригодницький фільм для дітей, сюжет якого базується на історично-народних казках та міфах українського фольклору. Сценарій кінострічки – це екранізація однойменної книги видавництва Братів Капранових. Однак це не просто дитяча казка. Це розповідь про добро і зло, про любов і ненависть, врешті-решт, про життя і смерть. Але перш за все – це історія про справжню дружбу.

Головним героєм фільму є десятирічний Марек, хлопчик-вельможа і сирота. Він зарозумілий і упертий, але шляхетний, добрий та щедрий. З народженням Марека пов’язана похмура таємниця, через яку йому доведеться протистояти неймовірно злим, небезпечним та підступним міфічним створінням. На щастя, на допомогу хлопченяті прийдуть: загадковий і суворий Воїн, добрий, останній зі свого племені, велетень Бродник, неймовірно балакучий, але напрочуд веселий мольфар Базіка і войовнича дівчинка-лісунка Олеся, із якою Марека зв’яже не тільки дружба, а й перша в його житті романтика. Цій різношерстій компанії доведеться не тільки знайти спільну мову, а й разом пройти крізь карколомні, сповнені чародійства пригоди, які змінять не тільки долю всіх героїв, але й їхні характери.

Сценарій кінострічки отримав першу премію Міжнародного літературного конкурсу романів, п’єс, кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова».

Фільм призначений для сімейного перегляду.

У ролях: Олексій Сморигін, Сергій Стрельников, Василь Вірастюк, Василь Бендас, Олександр Григор’єв, Руслан Мирошниченко.

Проєкт “Легенди Чарівнолісся” отримав грант Українського культурного фонду на підготовчий період, а також став одним із переможців 11-го пітчингу Держкіно.