2020 рік розпочнеться з показу в кінотеатрах країни фільму “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”

“Що це за огидне місце? Московія чи що?”, – запитує, опинившись у пеклі, головний герой картини…

Український кінематограф останнім часом переживає небувалий підйом. У 2019 році вийшло багато фільмів, присвячених українським воїнам, легендарним героям та повстанцям. Котрісь з них вийшли кращими, котрісь гіршими, але радує одне – якісних фільмів про українських героїв, знятих українцями стає усе більше.

А напередодні Різдва українські кінематографісти вирішили порадувати глядачів справжньою різдвяною казкою, спроможною позмагатися з “Вечерами на хуторі поблизу Диканьки” – під назвою “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”. Фільм було знято за сценарієм відомого українського казкаря Сашка Лірника, за мотивами його твору “Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід”.

Це химерна історія, яка розповідає про рай та пекло і у якій у світі проміж українських козаків живуть іще домовики та відьми, а коли-не-коли навідуються й чорти. У кращих традиціях Котляревського та Гоголя “Пекельна Хоругва” в усій красі показує глядачеві різномаїту нечисть з давніх українських сказань та легенд. Фільм дійсно вийшов справжньою казкою: повчальною, доброю, без жорстоких сцен насилля. При цьому він не виглядає аж надто дитячим.

Хоча фільм і з гарним гумором (сама лише фраза, “Що це за огидне місце? Московія чи що?”, сказана козаком у пеклі чого варта), він містить і глибокі сакральні для кожного українця речі. Нарешті, українців показали не нещасними і пригнобленими, а вільними і крутими. Вони володіють бойовими мистецтвами, знають багато мов та найголовніше – готові поділитися цими знаннями зі слабшими.

Фільм підкуповує своїми цікавими персонажами, яскравими костюмами та прекрасним гумором. Головні ролі в картині зіграли Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Олександр Пожарський, Володимир Задніпровський, Діана Розовлян та інші.

У прокат картина вийде з 1 січня 2020 року. Допрем’єрний показ вже відбувся в Києві, копію фільму вже повезли для показу в польському Кракові. Покажуть фільм і в кінотеатрі “Filmax” в Умані – місті на Черкащині, звідкіля родом автор сценарію, Сашко Лірник. В обласному центрі, Черкасах, показ розпочнеться вже з 2 січня – у “Дніпро-Плазі”, а з 8 січня – в кінотеатрі “Україна”. Так само, з 1 або 8 січня покази розпочнуться в інших містах України – слідкуйте за афішами у рідних містах!

За повідомленням УНІАН