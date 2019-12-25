Ракетний есмінець США “Росс” святкує Різдво в порту української Одеси

До порту Одеси увійшов американський ракетний есмінець “Росс” (USS ROSS – DDG-71) класу “Арлі Берк”.

Есмінець пробуде в порту на Різдвяні свята. Про це йдеться у повідомленні Шостого флоту США у Twitter, яке цитує “Голос Америки”.

Раніше екіпаж “USS Ross” вже брав участь у міжнародних навчаннях “Сі Бріз-2016″ і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч Ross два тижні перебував у Констанці (Румунія) та Варні (Болгарія) де проводив операції з гарантування безпеки, пише прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України у Facebook.

Коли есмінець йшов у Чорному морі до Одеси, росіяни імітували ракетний удар по кораблю, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

“23 грудня фронтові бомбардувальники Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки – ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки “Ross”, який прямував до порту Одеса. Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулись на аеродром базування”, – зауважують українські військові.

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До речі, ”USS Ross” – один з двох есмінців США, які у квітні 2017 року нанесли потужний удар крилатими ракетами “Томагавк” по авіабазі Еш-Шайрат сирійського союзника Путіна – диктатора Асада. Ракетний удар став акцією відплати за застосування військами Асада хімічної зброї масового ураження, в результаті якого загинула велика кількість мирного населення. Американські “Томагавки”, випущені з есмінців “Росс” і “Портер”, одним ударом знищили за лічені секунди водночас близько 20 літаків радянського виробництва…