Збройні Сили України отримають американські ударні гелікоптери “Апач”

Міністерство оборони планує оновити парк армійської авіації Збройних сил України через закупівлю американських ударних гелікоптерів McDonnell Douglas AH-64 Apache (“Апач”).

Таке рішення ухвалили за результатами оборонного огляду, який завершився минулого тижня. Його результати передані до Кабінету Міністрів України, передає сайт Ukrainian Military Pages.

Під час огляду оцінили загрози нацбезпеці та перспективи розвитку безпекового середовища, здійснили планування сил та ресурсів, формування перспективної моделі організації оборони та складових сил оборони.

Результати огляду стануть базою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, стратегій та програм розвитку видів і родів військ Збройних сил України, інших компонентів сил оборони.

У військовому відомстві вважають, що необхідно ліквідувати прогалини у спроможностях української армії та вітчизняному оборонно-промисловому комплексу закупівлею сучасного озброєння з-за кордоном, зокрема це стосується гелікоптерів McDonnell Douglas AH-64 Apache, літаків General Dynamics F-16 Fighting Falcon, зенітно-ракетних систем MIM-104 Patriot, протитанкових ракет Javelin FGM-148F та ін.