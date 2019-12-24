На Світлодарській дузі, на відбитих у ворога позиціях знайдено таємний бункер терористів

Військовослужбовці Збройних сил України на Світлодарській дузі, на лінії зіткнення в зоні Операції Об’єднаних сил, розкопали бункер, в якому раніше жили бойовики. Про це повідомляється в сюжеті ТСН, передають Патріоти України.

На укріплення українські бійці натрапили, коли копали окопи для себе. Бункер як слід захищений: бетонні перекриття в кілька рядів і металеві контейнери всередині, де знаходилися бойовики. Тепер його використовують бійці ЗСУ, і бункер рятує їм життя під час важких обстрілів.

Це сильно допомагає бійцям, оскільки на цій ділянці фронту обстріли бувають досить часто: застосовуються як кулемети, так і міномети.

“Місцеві не ведуть себе так агресивно. Як тільки ротація або фахівці прибувають, то намагаються виявити наші вогневі точки”, - говорить військовослужбовець з позивним “Француз”.

Коли ворог “випрошує” відповідь – отримує її сповна. Там, куди вороги вимушені були відступити – вони мають гірші позиції, аніж ті, з яких втекли…