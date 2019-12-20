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Національний рекорд: вінничанка у 25 років здобула 9 вищих освіт в університетах України та Франції

Дата: 20.12.2019
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Надія Яворовенко здобула дев’ять вищих освіт в українських та французьких університетах. 25-річна вінничанка встановила новий рекорд України.

Про новий рекорд розповіла працівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Фейсбук.

Надія Яворовенко закінчила п’ять українських вишів та чотири французькі.

Список навчальних закладів, які закінчила дівчина

  • менеджмент (університет Auvergne I, Франція);
  • управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management, Франція);
  • менеджмент організацій (Київський національній торговельно-економічний університет);
  • менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський національній торговельно-економічний університет);
  • бакалавр з права — диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України);
  • магістр права — диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України);
  • перекладач іноземних мов (Université Nice Sophia Antipolis, Франція);
  • магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia Antipolis, Франція).

Офіційно про рекорд оголосили у рідному місті Надії Яворовенко – Вінниці. Це сталося 19-го грудня, після того як дівчина захистила магістерську роботу з дев’ятої спеціальності – Master of Business Administration (MBA, бізнес-адміністрування). Такий показник став національним рекордом, проте не світовим.

А скільки всього українців внесено до Світової книги рекордів Гіннеса? Загалом 52 українці є володарями одного або більше рекордів Гіннеса.

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